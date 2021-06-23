AFAD ve itfaiye erlerine drone eğitimi verildi

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Trakya bölgesinde görev yapan AFAD personelleriyle birlikte Edirne ve Süloğlu ilçesinde görevli itfaiye erlerine drone eğitimi verilerek olası acil durumlarda müdahalede kullanılmak üzere havadan arama tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikata AFAD personeli ve itfaiye erlerinden toplamda 20 kişi katıldı.