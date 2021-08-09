Afet ve acil durumlar konusunda ortak çalışma

Gör. Burak İşçimen, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nı (SKS) ziyaret eden Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal ile şube müdürleri Tayfun Temur, Atilla Yağcılar ve Erkan Tuna, SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile görüşerek iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu. Afet ve acil durumlar konusunda üniversite personeli ve öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek eğitim faaliyetleri ve ortak çalışma konularının görüşüldüğü ziyarette ayrıca, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından çalışanlara Afet ve Acil Durum Çantası dağıtıldı.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal'a kurumun çalışmaları, afet ve acil durumlar karşısında hazırlık planları hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Burak İşçimen, riskleri azaltmaya yönelik yöntemler ve afetlere karşı toplumun bilinçlenmesini sağlamak için eğitim ve faaliyet düzenlemek istediklerini söyledi. Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal'a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Öğr. Gör. Burak İşçimen, kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin geliştirilmesi çalışmalarını önemli bulduklarını belirterek toplumun, öğrencilerin ve personelin yararına olacak her konuda birlikte hareket edebileceklerini vurguladı.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal ise acil durumlar ve doğal afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, düzenledikleri faaliyetler ve planlanan etkinliklere ilişkin bilgiler verdi. Misafirperverliklerinden dolayı Öğr. Gör. Burak İşçimen'e teşekkür eden Ali Altındal, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kurumlar arası iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca, Gör. Burak İşçimen tarafından Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal'a zeytin ağacı hediye edildi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve hediye takdiminin ardından sona erdi.