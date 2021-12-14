Ağız ve diş sağlığı topluluğundan “ADİT Kampüste-Ağız Taraması Günleri” projesi

Diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, İpsala Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerin ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği proje ve etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde çocuklar, ebeveynler ve anne adaylarına yönelik bir dizi etkinliğe imza atan Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu üyeleri son olarak, “ADİT Kampüste - Ağız Taraması Günleri” projesini hayata geçirdi.

Ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, İpsala Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ağız, diş sağlığı taraması yapılarak bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu Başkanı Stj. Dt. Ata Batuhan Bayrak ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan taramada ilk olarak öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler verildi. Ardından, ağız ve diş sağlığına dair farkındalığı artırmak için öğrencilerin de katıldığı etkinlikler gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özveren ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özyurt'un katkıları ile gerçekleştirilen etkinliğe, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen'in yanı sıra İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Keşan Hakkı Yörük Sağlık Sağlık Yüksekokulu akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Ağız taraması etkinliklerini, Trakya Üniversitesi'nin diğer yerleşkelerinde de sürdüreceklerini belirten Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu Başkanı Stj. Dt. Ata Batuhan Bayrak, “Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu olarak kuruluş sürecimizde hem bölgemiz halkını hem de fakültemiz öğrencilerini kapsayarak, ağız ve diş sağlığı konusunda herkese tek tek dokunmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Bu hedeflerimizden birini bugün İpsala MYO'daki arkadaşlarımız ve üniversite personelimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Öğrencilere doğru diş fırçalama yöntemi, diş sağlının korunması ve sağlıklı bir ağız için neler yapılması gerektiğini anlattık. Bilgilendirmenin ardından öğrencilerin ağız ve diş taramaları yapılarak, ağız ve diş sağlığı konusunda olumsuz durumla karşılaştığımız öğrencilere tavsiyelerde bulunduk. Umuyoruz ki buradaki arkadaşlarımız da önerilerimizi dikkate alarak, hayatlarına ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığı daha da yüksek bireyler olarak devam ederler. Hayata Daha Sağlıklı Gülümse mottosuyla başlattığımız etkinliklerimizi, tüm birimlerimize ve üniversite geneline yaymayı düşünüyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen de acil tedavi gereksinimi olan öğrencilere diş hekimliği fakültesi kliniklerinden randevu alınması ve ulaşım hizmeti sağlanması konusunda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.