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Ahırda çıkan yangın korkuttu

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik köyündeki bir ahırda çıkan yangın korkuttu.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik köyündeki bir ahırda çıkan yangın korkuttu.


Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik köyündeki bir ahırda yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.


Üretici Ertan Çakır'ın küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ile saman balyalarının bulunduğu ahırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle ahır kullanılamaz hale gelirken, yüzlerce saman balyası ise yangında küle döndü.


Olay yerine gelen Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, incelemede bulunarak ahırın sahiplerine geçmiş oldun dileklerini iletti. Buradaki en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Kaymakam Özgür Kaya, üretici Çakır'ı yalnız bırakmadı.

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