Ainos-Enez kazıları konferansı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Trakya'da Arkeoloji konferans dizisinin on dördüncüsünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Başaran'ı ağırladı.

Moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sait Başaran, Trakya'da uzun yıllar tek klasik dönem kazısı olan ve önemli buluntular veren Ainos arkeolojik kazılarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Yaraş, açılışta yaptığı konuşmada, Enez ilçesinde bulunan Ainos Antik Kenti'nin, Türkiye'de bulunan en önemli antik kentlerden biri olduğunu vurgulayarak, konferansa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Sait Başaran'a teşekkür etti.

Uzun yıllar Ainos'ta yürütülen kazı çalışmalarında görev alan Prof. Dr. Sait Başaran, Ainos'un antik çağda önemli bir liman kenti olduğu bilgisini paylaşarak, bölgede yürütülen jeomorfolojik çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ainos'un Arkaik Çağ'ın başından beri önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sait Başaran, kale içerisindeki dini yapıların yanı sıra farklı alanlarda nekropol, villa, cadde, bazilikal planlı kilise ve şapeller yer aldığını söyledi. Kentin aiol sütun başlıklı tapınağının bugün yeni yapılan bir binanın altığında kaldığını da belirten Prof. Dr. Sait Başaran, dünyada sayılı olan aiol sütun başlıklarından yalnızca dördünün kurtarılarak Edirne Müzesi envanterine kazandırıldığını ifade etti.

Ainos'ta uzun yıllar devam eden kazılar sırasında elde edilen bulguların Edirne Müzesi'ne kazandırıldığı bilgisini de paylaşan Prof. Dr. Sait Başaran, bu zengin buluntuların arasında yerli üretimin yanı sıra ithal ürünlerin de bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sait Başaran ayrıca, danışmanlığını yürüttüğü Enez Ayasofya Camii'nin restorasyonun tamamlanarak Fatih Camii olarak ibadette açıldığını söyledi.

Çok sayıda bilim insanı ve arkeoloji meraklılarınca takip edilen konferans, soru-cevap bölümü ile sona erdi.