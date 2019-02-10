AK Parti Beyendik Belediye Başkan Adayı Gülver, projelerini tanıttı

Edirne'nin Keşan ilçesin Beyendik beldesinde AK Parti Beyendik Belediye Başkan Adayı Ferat Gülver, projelerini AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın da katıldığı programla açıkladı.

Belde düğün salonunda gerçekleştirilen programa Aksal'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda konuşan Fatma Aksal, Edirne'de bir adayın ilk kez proje açıkladığına dikkat çekerek, “Beyendik her zaman önde. AK Partili belediyeciliğin farkına varan ilk yerleşim yeri Beyendik oldu. Bugün de partimizden önce Ferat başkanım projelerini açıklıyor. Edirne'de bu dönem ilk. Trakya olarak iktidarın nimetlerinden yararlanma konusunda geriden gidiyoruz. Beyendik bu anlamda erken hareket etti. 2004 yılında AK Parti hizmetinin farkına varan ilk yer Beyendik oldu. Sonuçta kazanan Beyendik oldu. Ne kadar hizmet edersek edelim, yapacak işler bitmiyor. Beyendik çok daha farklı yerlere gelecek. İnşallah en kısa zamanda diğer belde ve ilçeleri de AK Parti Belediyeciliği ile tanıştıracağız. Biz hayal denilen işleri gerçekleştirdik. Esas olan hizmettir” dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkan Adayı Ferat Gülver ise yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program projelerin sunum eşliğinde tanıtılmasının ardından sona erdi. Programın ardından Fatma Aksal, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.