AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Uymaz: "Lütfen düşünerek, alışkanlıklarınızdan vazgeçerek oy verin"

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Uymaz, "Edirne'nin artık kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Lütfen düşünerek, alışkanlıklarınızdan vazgeçerek oy verin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dün adaylığı ilan edilen AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Av. Koray Uymaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasında partilileriyle bir araya geldi. Eşi Arzu Uymaz ile açıklaması yapan Belediye Başkan Adayı Uymaz, "Edirne'nin beklemeye zamanı yok. Tabi ki çok ve büyük, zaman alacak projelerimiz var. İnsanımızın gönlüne giremediğiniz hiçbir projenin anlamı yok. Belediye başkanı makamı ağırlama ve uğurlama makamı değil. Eğer beni iki gün üst üste beni belediye binasında görürseniz o makam bana haram olsun. Tevazu, samimiyet, güler yüz, gayret sloganımız. Edirne insanımız değişim istiyor. Edirne yaşananlardan bıktı. Bu seçim çok önemli. Geleceğimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini oylayacağız. Edirne'nin artık kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Lütfen düşünerek, alışkanlıklarınızdan vazgeçerek, oy verin. Gerçekten Edirne herhangi bir Anadolu kasabasından daha kötü olduğunu Edirneliler söylüyor ve yaşanabilir şehir olmaktan çıktı. Edirne, lütfen bir 5 yıl daha kaybetmeyelim" ifadelerini kaydetti.

Uymaz, Barack Obama'nın başkanlık seçimindeki sloganı 'Yes we can' sözünü anımsattı ve "Evet yapabiliriz, başarabiliriz" dedi.

Uymaz çifti ve AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeş, program sonrası tek tek partililerin tebriklerini kabul etti.