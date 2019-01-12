AK Parti Edirne ilçe belediye başkanı adayları belli oldu

Edirne'de, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi ilçe ve belde belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, adayları tek tek sahneye çağırarak tanıttı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Edirne ilçe ve belde belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin Edirne'de ilçe ve beldelerinde gösterilen adayları tek tek sahneye çağırarak tanıttı.

“2002 yılında asgari ücret 184 lira şimdi ise 2 bin 20 lira seviyelerinde”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, aday tanıtım toplantısı öncesi yaptığı konuşmasında, 2002 yılında asgari ücretin 184 lira şimdi ise 2 bin 20 liraya kadar ulaştığını hatırlatarak, “Şimdi sormak istiyorum salona, asgari ücretin 2002 yılında ne kadar olduğunu bilen var mı aranızda? 184 lira idi. 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğu bugün 2 bin 20 liraya kadar ulaştığı, hakikaten Türkiye'de bunun altını dolduracak çok fazla sayıda yeniliğin insana, vatandaşa, çalışana, aileye çok fazla sayıda desteğin hayata geçirildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz” dedi.

“Enflasyon yüzde 70'lerden yüzde 9'lara düştü”

Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde 3 buçuk kat daha büyüdüğünü dile getiren Karaaslan, “Bugün biz ülkemizi üç buçuk kat büyüttük diyoruz. Fakat muhalefetten şöyle bir açıklama geldi. Enflasyon AK Parti döneminde artı diye. Açıkçası bu ayakları yere basmayan açıklamaları nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Bizim görevimiz, doğruyu defalarca ve defalarca tekrar etmek. Son 30 yılda AK Parti iktidarına kadar enflasyon oranı size ortalamasını söylüyorum yüzde 70. Yüzde 70'lik bir enflasyon oranı düşünebiliyor musunuz AK Parti kuruluşundan beri neler yaşadı. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadar enflasyon oranı yüzde 9,24” ifadelerini kullandı.

“Kendimiz görmesek de 2071'i torunlarımız görecek”

Milli mücadelenin başlangıç meşalesinin yakılmasının yüzüncü yıl dönümüne girildiğini belirten Karaaslan, “Türkiye'yi büyütme hedefini kendimize koyarken, aynı zamanda bir mücadele verdiğimizden bahsettim ki o mücadele halen daha devam etmektedir. İşte mili mücadelenin yüzüncü yılında, 1919 yılında atılan o ilk adımdan sonra yüz yıldır halen mücadele veriyoruz. Bugün mücadelenin adresi değişti teknolojileri değişti, cepheler değişti ama mücadelemiz bitmedi. İşte o nedenden dolayı bugün burada verdiğimiz bir mücadeledir. Bugün burada kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bir arada yaşadığımız bir mücadeledir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la omuz omuza yan yana duruşumuz bir mücadeledir. Ve biz AK Parti ailesi olarak, tarihi sorumluluğunu omuzlarında hissedenler olarak biz bu ülkeyi alıp geleceğe daha güçlü daha güvenli taşıyacağız. Kendimiz görmesek de 2071'i torunlarımız görecek. Onların yaşayacağı Türkiye'nin temellerini atmak bugün bize vazife olarak tanımlandıysa, bizler bu vazifeyi yerine getirmek için ortaya elimizi değil bedenimizi koyacağız diyenleriz biz” dedi.

Adaylar açıklandı

Öte yandan, Enez ilçesinde Abdullah Bostancı, Havsa ilçesinde Aydın Balkan, İpsala ilçesinde Mehmet Kerman, Keşan ilçesinde Mustafa Helvacıoğlu, Lalapaşa ilçesinde İsmail Arslan, Meriç ilçesinde Nihat Yörük, Süloğlu ilçesinde Saim Kulaklı ve Uzunköprü ilçesinde Azbiye Ataş belediye başkan adayı oldu. Belde belediye başkanları ise Keşan-Beyendik Ferat Gülver, İpsala-Esetçe Cemal Deniz, Uzunköprü-Kırcasalih Necmettin Parazil, Meriç-Küplü Salih Derin, Meriç-Subaşı Hasan Çatalkaya, İpsala-Yenikarpuzlu Ufuk Atalay, Keşan-Yenimuhacır Mustafa Türker oldu.