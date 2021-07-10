AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Edirne'de gençle buluştu

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından gençlere yönelik başlatılan 'Cemre Projesi' için Edirne'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan Kent Ormanı'nda gençlerle buluştu.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Kent Ormanında gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Cemre Projesi" etkinliğine katıldı. Gençlerle birlikte yürüyüş yapan ve sohbet eden Karaaslan, Cemre'yi içlerine düşen çevre hareketi olarak tanımladıklarını ifade etti. Çevreyi korumanın yanı sıra yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla sorumlu olduklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan bu sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

"Geleceğe katkı sunacak projeler için çalışıyoruz"

Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de gençlerle farkındalık oluşturacak, çevreye ve geleceğe katkı sunacak projelerde birlikte çalıştıklarını belirtti. Hızla gelen bir tehlike olan iklim değişikliği ile karşı karşıya kalındığını aktaran Karaaslan, "İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, birlikte yürütülmeyi gerektiren çok önemli bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bizler de AK Parti olarak özellikle ilkim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında oluşturulacak yeni politikaları çok önemsiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 19 yıl önce başlattıkları çok önemli bir hamlenin olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bu noktada ülkemizdeki ağaçlandırma kampanyalarından geçen yıl 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 13 milyon fidan toprakla buluştu. Millet bahçelerinden arıtma tesislerine kadar, onun dışında Türkiye'de Sıfır Atık kapsamında ve Sıfır Atık Mavi kapsamında yapılan projeler ile özellikle yenilenebilir ve temiz enerji konusunda attığımız önemli adımlar var Türkiye'de. Onun taşıyıcısı da gençler, hatta çocuklar, buna inanıyoruz. Dolayısıyla burada çevreyi sadece korumak değil yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla mesulüz. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Söz söylemenin ötesine geçmek, aynı zamanda projeler üretmek, çevreye dair önemli işlerin altına imzamızı atıyor olmak, bizler için çok çok değerli. Ama bunu gençlerle yapıyor olmak işi başka bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.

Meriç Nehri kenarında yürüyüş yapan Karaaslan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve gençler, kürek kulübünün tesisinin bulunduğu alana geçti.

"3 Nehir 1 Şehir Projesi" hakkında Karaaslan'a bilgi veren Başkan İba, Edirnelilerin yıllardır nehir kenarını kullanabilmenin hayalini kurduğunu ve bu hayalî gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Meriç Nehri'miz cazibe merkezi olacak"

Projeler kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca nehir kenarının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini belirten İba, "2 aşamalı projemiz var. Bir tanesi 3 Nehir 1 Şehir Projesi, geçen hafta temelini attığımız hidroelektrik santral, yeşil enerjiyle elektrik üreteceğiz nehrimizden, ikinci kısım da Millet Bahçesi olarak kullanılacak kısım. Onun projeleri devam ediyor. 3 Nehir 1 Şehir Projemizde temel atma törenini geçen haftalarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem burası çok güzel bir yer olacak. Cazibe merkezi olacak Meriç Nehri'miz. En büyük hayalimiz buydu ve gerçekleştiriyoruz" dedi.

Karaaslan ve İba kürek çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Nehri kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Tesisini ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Karaaslan ve İba, nehirde kürek çekmenin heyecanını yaşadı.

Edirne için kürek sporunun çok değerli olduğunu söyleyen Karaaslan, tarihe tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

İlk kez kürek çektiğini ve heyecan duyduğunu belirten Karaaslan; "Burası ruhu olan tarihi bir şehir. Burada tarihe tanıklık ettik, Meriç Nehri'nde gençlerle metaforik olarak geleceğe kürek çektik. Çok keyifliydi." dedi.