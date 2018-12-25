AK Partili adaydan Edirne'yi Balkanların başkenti yapma sözü

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Avukat Koray Uymaz, "Kavga gürültü etmeden Edirne'de yapacağımız işler var. Kimsenin kötüsünden kendimize fayda sağlama derdinde değiliz" dedi.

Edirnelilerin, şehrin sorunlarını bildiğini ve isteklerinin, arzularının var olduğunu dile getiren Uymaz, "Temel şehircilik problemi çözülememiş bir şehirde insanları büyük projelere inandırmak güç. İnsanlar belediyeden yana ümidini yitirdiler" dedi.

Edirne Belediye binasını en güzel yere taşımak istediğini dile getiren Uymaz, "Belediye binasını daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Gerekirse yeni bir belediye binası yaptıracağız. Asıl amacımız belediye personelinin motivasyonunu arttırmak, şu anki mevcut binayı Atatürk evi yapacağız ve Atatürk'e olan manevi saygımızı göstereceğiz" dedi.

Uymaz, Edirne Meteoroloji Müdürlüğü binasının olduğu bölgeye 100 araçlık çok katlı bir otopark yapmayı planladıklarını, 25 Kasım Stadyumu'nun olduğu mevkiyi de millet bahçesi olarak tasarladıklarını ve altını da otopark yapmayı amaçladıklarını belirtti.

"Alt yapı sorunlarını 2 senede çözeceğiz"

Uzay çağına gelinmesine rağmen şehirdeki alt yapı sorunlarının çözülememesinin utanç verici olduğunu vurgulayan Uymaz, "Edirne bir değişim yapmazsa alt yapı sorunu bir dahaki dönem de devam eder. Edirne'nin bu değişime ihtiyacı var. Bizim projelerimiz hazır. Bir aksilik olmazsa göreve geldiğimiz takdirde, alt yapı sorunlarını 2 senede çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Musluk suyu içilebilir olacak"

Musluk suyunun yemeklerde bile kullanılamadığına dikkat çeken Uymaz, "Su pahalı. Damacanaya verdiğimiz su için ayrı bir harcamamız var. Aynı zamanda suyun kalitesiyle ilgili de bir problemimiz var. Biz suyu da ucuzlatma düşüncesindeyiz, ev kadınlarına ve bütçelere katkı sağlayacak bir girişim" dedi.

"Esnafı mağdur etmeyeceğiz"

Saraçlar Caddesi'nin tekrar Edirne'nin merkezi haline gelmesi gerektiğini söyleyen Uymaz, "Edirne'de 45-50 bin civarı öğrenci var. Öğrencinin Saraçlar Caddesi'ne gelmesi gerekiyor aynı zamanda da caddenin etkinliklerle canlandırılması gerekiyor. Esnaf, Edirne'nin ev sahibi, pazar yerlerinin, otogarın ve ulaşımın kesinlikle elden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Balkanların başkenti yapacağız

Uymaz, "İnsanları alışveriş merkezi düzleminden kurtarmamız, vakit geçirilebilecek eğlence alanları sayısını arttırmamız gerekiyor. Edirne, her şeyiyle güzel bir şehir ve bir başkent. Bu şehri başkent haline getirmek zorundayız. Bir belediye başkanı olarak yaptığımız eserler kalıcı olacak, bundan yıllar sonra da yaptığımız eserler gösterilecek. Edirne'nin hak ettiği gibi Balkanların başkenti olmasını istiyoruz" dedi.