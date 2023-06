Akademisyen ve öğrencilerden "Oda Müziği" konseri

Trakya Üniversitesi tarafından geçen yıl düzenlenen ve büyük bir beğeni toplayan "Oda Müziği" konseri bu sene de sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Duygu Dağ ile Devlet Konservatuvarı öğrencileri Özlem Duygu Dağ, Göknur Bilgin, Fethiye Uysal ve Ece Dikbıyık'ın seslendirdiği “Allegro”, “Andante, o piu tosto Allegretto”, “Menuetto Allegro, ma non troppo & Trio”, “Finale Vivace Assai'', ''Death and the Maiden”, “Andante con moto”, “Scherzo & Trio Allergo Molto”, “Presto” ve “Prestisimo” adlı eserlerden oluşan konser, sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi. Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konser etkinliği, çiçek takdimi ile son buldu.