Akdeniz Viyolonsel Sınıfı Buluşmaları “Öğrenciler Konseri”

Akdeniz Viyolonsel Sınıfı Buluşmaları kapsamında “Öğrenciler Konseri” düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde, 15-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk viyolonsel çalıştayı olan “ Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları” kapsamında, çalıştay boyunca yurt içi ve yurt dışından tanınmış sanatçı öğretim üyeleri ile birlikte olma ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulan İngiltere, İtalya, İspanya başta olmak üzere Yunanistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden gelen 42 öğrenci, çalışmalarını sahneye taşıdı. Birbirinden özel enstrümanlarla harika bir sahne performansına imza atan öğrencilerin konseri, hocalarının ve sanatseverlerin büyük ilgisi ve alkışları arasında sona erdi.

Konserin ardından öğrencilere sertifika verilirken hocalara plaket takdim edildi.