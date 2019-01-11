İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akın akın geliyorlardı, bıçak gibi kesti

Edirne’de, her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak anılan Ulus Pazarı esnafı, son dönemde yaşanan ‘Adrianoupolis’ tartışmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Edirne'de, her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı esnafı, son dönemde yaşanan ‘Adrianoupolis' tartışmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi. Esnaf, bir dönem akın akın pazarlarına gelen Bulgar ve Yunan müşterilerinin adeta bıçak gibi kesildiğini söyledi.


Edirne Belediyesi tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan Yunanca ve Bulgarca yeni yıl kutlama mesajlarında Edirne'nin isminin ‘Adrianoupolis' olarak yazılması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.


Ağustos 2018 itibariyle döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle Türk lirası karşısında paraları değer kazanan Bulgar ve Yunan turistler, akın akın alışveriş için kente gelirken, son dönemde yaşanan ‘Adrianoupolis' tartışmaları nedeniyle iki haftadır kente gelen turist sayısında azalma meydana geldiği iddia edildi.



"Kimse esnafın ekmeğiyle oynamasın"


Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı (UPEK) Bülent Reisoğlu, kent ve ülke gündemine konu olan ‘Adrianoupolis' tartışmalarından dolayı iki haftadır pazarlarında ve kent genelinde turist sayısının azaldığını ileri sürerek, "Söz konusu tartışmalar nedeniyle ticaretimizde ciddi anlamda azalmalar yaşanmaktadır. 2 haftadır tabiri caizse bıçak kesmesi gibi ticaret Edirne'de durmuştur. Oteller boşalmıştır. Pazardaki ve çarşılardaki işler düşmüştür. Esnaflarımız burada canlı şahitleridir. Bu tür polemikler istemiyoruz. Belediyeye taş atacaklar diye, esnafın ekmeğiyle kimse oynamasın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.