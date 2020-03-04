Akın akın gelmeye devam ediyorlar

Mülteciler, Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı yolu üzerinde kurulan kontrol noktasına ulaşan mülteciler, Pazarkule-Kastaines Sınır Kapısı arasında bulunan ‘tampon' bölgeye kontrollü olarak alınmaya devam ediyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa hayaliyle ‘umut' yolculuğuna çıkan on binlerce mülteci akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan Sınır Kapısı Kastanies arasında bulunan ‘tampon' bölgede mülteci sayısı gitgide artıyor. Mülteciler, ilk gün ki kararlılık ve heyecanla sınıra olan hareketliliğini sürdürüyor.

Yunan'ın orantısız müdahalesi devam ediyor

Öte yandan, basın mensuplarının giriş izni verilmediği tampon bölgede ise sıcak anlar yaşanıyor. Gazetecilerin bekleyişlerini sürdürdüğü yaklaşık bir kilometrelik mesafeden an itibariyle silah sesleri yükseliyor. İHA'nın edindiği bilgiye göre, tampon bölgede Yunan askerlerinin sınırı geçmek isteyen mültecilere çok sert müdahale ettikleri öğrenildi.