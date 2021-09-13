Akıncı Beyi Sarıca Ali dualarla anıldı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde Osmanlı şehit akıncı beyi Sarıca Ali, Tekke Deresi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcali köyünde akıncılarıyla birlikte şehit düşen Osmanlı akıncı beyi Sarıca Ali, Tekke Deresi'ndeki kabri başında anıldı. Sarıcaali köyü camisinde köy imamı Seyfullah Gündüz'ün dua okumasının ardından tekbirler eşliğinde Sarıca Ali ve akıncıların şehit düştüğü Tekke Deresi'ne gelindi. Burada okunan dualar sonrası program Sarıcaali köyü yazlık düğün salonunda devam etti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı programda vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Köy Muhtarı Hamit Korkan, "Köyümüz Sarıcaali adını şehit akıncı beyi olan Sarıca Ali'den almaktadır. Yaklaşık 300 yıldan bu yana her yıl bu aylarda anma programı yapılmaktadır. Biz de köy olarak bugün bu geleneği sürdürerek, Sarıca Dede türbesinde dua edip anma programı düzenledik. Programa katılan tüm misafirlerimize köyümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıcaali köyünde yapılan anma programına, İpsala eski Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti İlçe Başkanı Hakan İlkdogmuş, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akıncı beyi Sarıca Ali kimdir?

Sarıcaali köyü adını Sarıca Ali adlı akıncı beyinden alır. Köy, Sarıca Ali'nin pusuya düşüp akıncılarıyla şehit düştüğü Tekke Deresi etrafında kurulmuştur. Sarıca Ali'nin kabri, köy ortasındaki bu derededir. Köylüler tarafından büyük hürmet gösterilen Sarıca Ali her yıl dualarla anılır.