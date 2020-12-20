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Alev alev yanan kamyon küle döndü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü’nde park halindeki kamyonda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm kamyonu sardı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nde park halindeki kamyonda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Adeta küle dönerek kullanılamaz hale gelen kamyon yangınıyla ilgi ilgili soruşturma başlatıldı.

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