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Ali Gürbüz altın kemeri taktı

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:



BAŞPEHLİVAN


1- Ali Gürbüz


2- Orhan Okulu


3- Mehmet Yeşil Yeşil


Hamza Köseoğlu



BAŞALTI


Özkan Yılmaz


Yalçın Üncül


Menderes Saltık


Yıldıray Akın



BÜYÜK ORTA BOY


Ali İhsan Batmaz


Okan Yavaş


Yaşar Şan


Serhat Elvan



KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY


Mert Altın


Alparslan Güçlü


Yusuf Kaflı


Yusuf Yıldırım



KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY


Osman Kan


Mustafa Kemal Kıyı


Orçun Kumaş


Alihan Kocabıyık



DESTE- 3 (Deste Büyük)


Serdar Yıldırım


Efe Kölebaş


Emirhan Topal


Abdülhamit Ak



DESTE- 2 (Deste Orta)


Emre Ayyıldız


Sefa Yılmaz


Kemal Yılmazlar


Erkan Taş



DESTE- 1 (Deste Küçük)


Ömer Yasir Gökkaya


Yıldıray Pala


Eren Kalkan


Faruk Bafralı



AYAK


Ramazan Yıldız Çilenker


Ozan Kıl


Nevzat Kurugan


Furkan Has



TOZKOPARAN


Muhammet Biçen


Mustafa Şahin


Ali Güleç


Emre Boz



TEŞVİK- 2


Yusuf Kırat


Muhammet Güngörmüş


Melih Türker


Yusufcan Akdaş



TEŞVİK- 1


Ferhat Yiğit


Osman Nuri Çıldan


Sefa Yıldırım


Mehmet Zafer Seçim



MİNİK- 2


Güven Can Türkoğlu


Necip Bülbül


Velihan Ars


Emirhan Giral



MİNİK- 1


Mehmet Arda Tanır


Caner Arslan


Selahattin Can


Arda Kaan Karamıklı



EN İYİ PEŞREV


Gürsel Umut


Talat Atahan Özcan


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