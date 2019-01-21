'Anaokullarına Kuran Kursu' protokolüne Eğitim Bir Sen'den destek

Edirne'de eğitim camiasını ikiye bölen 'Anaokullarına Kuran Kursu' protokolüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Kentteki birçok eğitim derneğinin de içinde bulunduğu Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu'nun protesto ettiği uygulamaya Eğitim Bir Sen Edirne Şubesi destek verdi.

Edirne'de 4 -6 yaş grubu anaokulu öğrencilerine haftada 10 saate kadar din eğitimi verilmesini içeren ve eğitim camiasını ikiye bölen 'Okul Öncesi Eğitimi' protokolünü protesto ederek, iptali için çağrıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına tepki gösteren Eğitim Bir Sen Edirne Şubesi, Saraçlar Caddesi'nde açıklama yaptı. Eğitim Bir Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, “2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlanan bu program; alanında uzman akademisyenler, pedagoglar, Kur'an Kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak çoklu katılım anlayışıyla hazırlanmıştır. Uygulanmaya ilk başlanmasıyla birlikte erken çocukluk dönemi din eğitiminin sağlıklı bir şekilde verilmesini talep eden toplumumuzun büyük bir teveccühünü kazanmıştır. Bu program, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülmekte, çocukların kendi seviyelerinde sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk ve doğruluk gibi İslam dininin temel değerlerini insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmeleri, kazanacakları değerleri gündelik hayattaki kullanmalarını, İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak tanımalarını, sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri, Peygamber Efendimizin kişiliğini ve karakterini tanımalarını, sevmelerini ve model almalarını, iyi alışkanlıklar kazanmalarının yanı sıra beden, zihin ve duygu gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.

“Doğru eğitim din istismarını engeller”

Dalgıç, ayrıca 4-6 yaş grubu öğretim programı gerçekleştirilirken Okul Öncesi Eğitimi ve program geliştirme alanındaki ilkelerin esas alındığına dikkat çekerek, “Çocukların bilişsel, duyusal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan, öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran esnek çerçeve öğrenim programı anlayışı benimsenmiştir. Tabiidir ki eğitim kurumları toplumun tüm ihtiyaçlarının çözüm merkezidir. Bu nedenle inançlarımızdan gelen ve toplumumuzun beklentilerini karşılayan dini değerlerin eğitimini önemsiyoruz. Doğru bilgiye dayanan dini eğitim, insanı hem amacına ulaştıracak hem de dini değerlerin istismarını engelleyecektir” diye konuştu.