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Anız yangını geniş alanı etkiledi, ekipler seferber oldu

Edirne’nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını geniş alana yayılınca, ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için seferber oldu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını geniş alana yayılınca, ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, İbriktepe köyünde Çavuşkoru mevkiinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayılırken, bölgeye İpsala Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada yangının anız yangını olduğu, tarla içindeki ağaçların yandığı ve ormanlık araziye sıçramadığı bildirilirken, alanın geniş olduğu ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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