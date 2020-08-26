Annesini darp edip altınlarını çalan 17 yaşındaki genç tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde annesini darp edip altınlarını ve üvey babasının telefonunu çalarak kayıplara karışan 17 yaşındaki genç, üzerinde çalıntı olduğu düşünülen para ile yakalandı. Darp, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından gözaltına alınan genç tutuklandı.

Önceki günlerde Keşan'da E.G. isimli 17 yaşındaki bir kişi, evde çıkan tartışma sonrası annesi Y.B.'yi darp edip, üvey babası C.K'nın telefonu ile birlikte evde bulunan 10 adet küçük altını çalarak kayıplara karışmıştı. Anne ve üvey babanın şikayetleri üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık, kasten yaralama ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlığın şüphelisi olan E.G., 25 Ağustos Salı günü Yenimescit Mahallesi'ndeki bir adreste yakalandı. E.G.'yi yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında hırsızlıktan elde edildiği düşünülen 42 adet 100 TL, 1 adet 50 TL ve 1 adet 10 TL'lik banknot olmak üzere toplam 4 bin 260 TL ele geçirdi. E.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.