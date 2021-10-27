İhlas Haber Ajansı

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Apartmanın çatısı alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.


Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinin Rızaefendi Mahallesi Atalar Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu önce Polis ekiplerine ardından itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken apartmanda ikamet edenleri polis kontrollü şekilde tahliye etti.


Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan yangında can kaybı yaşanmadı.

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