İhlas Haber Ajansı

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Apartta ocakta çıkan yangın korkuttu

Edirne’de bir apartta öğrenciler yemek yaptığı sırada ocakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edirne'de bir apartta öğrenciler yemek yaptığı sırada ocakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'ndeki bir apartta öğrenciler yemek yaptığı sırada ocakta yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken, apartta kalan öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ufak çaplı yangını kontrol altına alırken, ocak başındaki öğrenciler sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrol edildi.

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