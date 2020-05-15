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Arabanın tavan lambasından zula çıktı

Edirne’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ‘gece kartalları’ olarak anılan mahalle bekçilerinin yaptıkları çalışmalarda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ‘gece kartalları' olarak anılan mahalle bekçilerinin yaptıkları çalışmalarda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Çavuşbey Mahallesi Londra Asfaltı üzerinde ‘gece kartalları' olarak anılan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan uygulamalarda, 4 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahısların otomobil ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 100 gram bonzai maddesi, satışa hazır iki fişek halinde bonzai maddesi ele geçirildi.



Arabanın tavan lambasından zula çıktı


Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyonda ise durdurulan bir araçta tavan lambası içerisine zulalanmış halde satışa hazır vaziyette 6 adet fişek halinde metamfetamin, 4 fişek skunk maddesi ve 1 fişek esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Her iki farklı operasyonda da gözaltına alınan 5 şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu' nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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