İhlas Haber Ajansı

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Aracın koltuğunun altında 9 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’de narkotik köpeğiyle bir araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de narkotik köpeğiyle bir araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile birlikte araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasaya değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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