Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler şaşırıyor

Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri 800'den fazla araç, Edirne'de modifiye severlerin beğenisine sunuldu. Aracını polis otosu gibi giydiren vatandaşın aracı ilgi odağı oldu.

Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Cadde Edirne Fest 1, festivaline yoğun katılım sağlandı. 20 ilden 800'den fazla araç ve sahibinin katıldığı festivalde, birbirinden güzel modifiyeli araçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Etkinliğe katılan araçlar arasında Avrupa genel güzellik, ticari güzellik, Tofaş güzellik ve desibel kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine plaket ve kupa verildi.

Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri araçlar, gören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. On binlerce lira harcanarak araçlara eklenen ses sistemleri ve yapılan boyamalar kendine hayran bıraktı.

Aracını polis otosu gibi giydirdi

Festivale katılanların meraklı gözlerle izlediği araçların arasında polis otosu gibi giydirilen araç da vardı. Festival alanına getirildikten sonra, festival alanında reflektif araç kaplama folyolarıyla polis otosu gibi giydirilen araç ilgi odağı oldu. Arabanın sahibi Yusuf Seyrekbasan, festival alanına geldiğinde arabayı polis otosu gibi giydirdiğini ve herkesin fotoğraf çektiğini söyledi.

Araba değeri kadar modifiye parası harcadılar

Arabasına bağlattığı ses sisteminin aracın değerinden fazla olduğunu söyleyen Erhan Özcan, aracı 60 bin liraya aldığını şu an araca bağladığı ses sisteminin de 63 bin lira olduğunu belirtti. Emre İlber de, 50 bin liraya aldığı aracına şu an 40 bin liralık modifiye parası harcadığını daha da harcayacağını söyledi. Oğulcan Kurtboğan ve Batuhan Bayırdır da, araçlarına on binlerce lira modifiye parası harcadıklarına değindi.