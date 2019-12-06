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Aracıyla sulama kanalına düşen avukatın cansız bedenine ulaşıldı

Edirne’nin İpsala ilçesinde, gittiği av dönüşü aracıyla sulama kanalına düşen Avukat Hakan Çağıl Taşdelen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, gittiği av dönüşü aracıyla sulama kanalına düşen Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı.


Ava gitmek için sabah saatlerinde evinden ayrılan Keşanlı genç Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 3 Aralık akşamı kaza yaparak aracı ile sulama kanalına düşmüş, ertesi gün de araç sudan çıkarılmıştı. Kendisine ulaşılamayan Taşdelen, çevrede 2 gün boyunca karada ve su kanalında jandarma, dalgıç polisler, AFAD ve bölgedeki avcılar tarafından yapılan aramalar sonrasında, araçtan yaklaşık 12 kilometre boyunca sürüklenerek kanalın baraj ile buluştuğu noktaya 2 kilometre kala bulundu.


Ailesinin teşhis ettiği Taşdelen'in cansız bedeninin, İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

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