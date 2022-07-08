Araçla çarpışan otomobil kafeye girdi, o anlar kamerada

Edirne'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobil müşterilerin olduğu kafeye girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. G.K. idaresindeki 34 FCU 906 plakalı otomobil ile R.C. yönetimindeki 22 NA 665 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobil kafeye girdi. Kafede masalarda oturan müşteriler panik yaşadı. Kazada kafenin camları kırılırken masalar etrafa saçıldı. Öte yandan otomobilin kafeye girme anı ise güvenlik kameralarını yansıdı.