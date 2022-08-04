İhlas Haber Ajansı

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Arama yapılan evde uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’de polis ekipleri tarafından arama yapılan bir evde, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edirne'de polis ekipleri tarafından arama yapılan bir evde, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Selimiye Polis Merkezi Amirliği devriye ekiplerince şüphe üzerine alınan karara istinaden bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 kök marihuana, 3,178 gram esrar, 6,76 gram kokain ve 164,64 gram likit esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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