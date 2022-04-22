İhlas Haber Ajansı

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Aranması olan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Edirne’de polis ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kacak ürünlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, devriye görevi esnasında Gazmihal Köprüsü'nde şüphe üzerine bir şahsi durdurarak üst araması yaptı. Ekipler tarafından şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


GBT sorgusunda aranması olduğu belirlenen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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