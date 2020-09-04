İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arkasından kamyon çarpan otomobil iş yerine daldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kavşağa girmek için karşıdan gelen araçlara yol vermek için bekleyen otomobile, arkasından gelen kamyon çaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavşağa girmek için karşıdan gelen araçlara yol vermek için bekleyen otomobile, arkasından gelen kamyon çaptı. Çarpışmanın etkisiyle harekete geçen araç, yol kenarındaki iş yerine daldı. Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.


Kaza, dün saat 10.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan merkezinden sanayi sitesi yönüne seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 22 FV 999 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi kavşağına geldiğinde caddeye girişi öncesinde sanayi sitesi yönünden gelmekte olan araçlara yol vermek üzere yol üstünde durakladı.


Sinyal verip, gideceği yöne doğru direksiyonu doğrultulan araca, o sırada yine çarşı merkezinden gelmekte olan B.S. yönetimindeki 22 FV 800 plakalı kamyon atladığı kasisin ardından arkadan çarptı.


Kaza sonrasında hareket alan otomobil, önce yolun karşısında bulunan kaldırıma çıktı, sonra da orada bulunan iş yerinin içine girdi. Kaza anı MOBESE kameralarınca görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.