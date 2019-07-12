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Arnavut öğrenciler Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Balkan Ülkeleri’ndeki üniversiteler ile ikili ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Balkan Ülkeleri'ndeki üniversiteler ile ikili ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Trakya Üniversitesi ve İşkodra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Edirne'ye gelen İşkodra Luigj Gurakuqi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında Arnavut öğrencilere Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın hazırlamış olduğu ve Doç. Dr. Erol Akcan ile Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya tarafından sunulan geçmişten günümüze Arnavutluk-Türkiye ilişkilerini içiren iki günlük seminer programı verildi.

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