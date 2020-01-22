Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu'ndan Trakya Üniversitesine ziyaret

Trakya Üniversitesi tarafından Arnavutluk'taki depremde zarar gören vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Balkan Senfoni Orkestrası tarafından verilen “Arnavutluk İçin El Ele” yardım konserine Arnavutluk devletini temsilen katılan Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej ve Arnavutluk İstanbul Konsolosu Erinda Boçi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Arnavut diplomatları konser öncesi makamında ağırlayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak Balkanlara yönelik sadece akademik ve bilimsel projeler üretmediklerini, hem sosyal hem de kültürel anlamda büyük bir işbirliği ve ilişki içinde bulundukları Balkanların her sorunuyla yakından ilgilendiklerini belirterek, “Dost ülke Arnavutluk da diğer Balkan ülkeleri gibi bizim için büyük önem arz ediyor. Onların neşeleri neşemiz, derdi derdimizdir. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yaşadıkları deprem felaketi bizleri de derinden sarsmıştır. Üniversite olarak imkanlarımızı seferber ederek dost ülke Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduk. Diliyorum ki bundan sonra böyle bir acıyla karşılaşmayız” dedi.

Düzenlenen konserin kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini belirten Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, desteklerinden ötürü Trakya Üniversitesi'ne ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Ziyaret esnasında Başkonsolos Blerta Kadzadej Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na “Arnavutluk'un Renkleri” isimli bir kitap hediye ederken, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Başkonsolos Kadzadej'e Sultan 2. Beyazıt Külliyesi'nin figürlü tabağını hediye etti. Ziyarette Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.