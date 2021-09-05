Aşı olmayan taraftarlar stadyuma giremedi

Lig takımlarından Edirnespor'un maçına giremedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçiren Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını yeniledi. Uygulamanın ilki TFF 3. Lig takımlarından Edirnespor ve Belediye Derincespor'un maçında hayata geçti. Edirne'de bulunan 25 Kasım Stadyumunda gerçekleşen maç öncesi seyircilerin stadyumlara girişlerinde kontrol yapıldı.

Negatif PCR testiyle stadyuma girebildiler

Ev sahibi kulübün sorumluluğunda yapılan kontrollerde, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış taraftarların son aşı tarihlerinin üzerinden 14 gün geçip geçmediği, Covid-19 geçirmiş taraftarların ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün geçip geçmediği denetlendi. 12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış taraftarların, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girişlerine izin verildi. Covid-19 PCR testi yaptırmayan 12 yaş altındaki taraftarların stadyuma girişine izin verilmedi. Bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış taraftarlar, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebildi.

Taraftarlar uygulamadan memnun

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, TFF'nin almış olduğu karar doğrultusunda aşı kartı uygulamasının devam ettiğini ve edeceğini belirterek, taraftara aşı olma çağrısında bulundu. Taraftarlardan Özlem Yener Erk de, uygulamadan memnun olduğunu ve kendini daha güvende hissettiğini söyledi. Bir diğer taraftar Ahmet Kıyı da, vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak uygulamanın faydalı olacağını düşündüğünü belirtti.