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Asırlık 'arefe günü' geleneği yüzleri güldürüyor

Edirne’de asırlardır sürdürülen arefe günleri şeker dağıtma geleneği çerçevesinde, köy meydanında sıraya giren çocuklara şeker dağıtıldı.

Edirne'de asırlardır sürdürülen arefe günleri şeker dağıtma geleneği çerçevesinde, köy meydanında sıraya giren çocuklara şeker dağıtıldı.


Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyünde asırlardır sürdürülen köy meydanında arefe günü şeker dağıtma geleneği Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirildi. Köy meydanında sıraya giren çocuklara, büyükleri tarafından şeker dağıtıldı.


Ellerine aldıkları poşetlerle büyüklerinden şeker toplayan çocukların yüzü güldü. Hem köy halkı hem de çocuklar asırlık geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

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