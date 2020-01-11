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Askeri birliğe sığınmıştı, doğaya bırakıldı

Edirne’de yaralı bir şekilde askeriyeye sığınan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Edirne'de yaralı bir şekilde askeriyeye sığınan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.


Kent merkezinde bulunan askeri birliğe yaralı halde gelen Karaca'yı gören askerler Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilerine haber verdi. Yaralı karaca, Edirne Belediyesi Veterinerleri ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Boynuz ve baş kısmında bulunan yaralarının tedavi edilmesinin ardından karaca, doğaya bırakıldı.

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