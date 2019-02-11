Aşkın en ‘çikolata' hali

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, aşkın simgesi ‘kırmızı' ve ‘kalplerin' ön plana çıktığı 14 Şubat'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan çikolatalar da vitrinlerdeki yerini aldı.

Edirne'de, 1961 yılından bugüne faaliyet gösteren Keçecizade Badem Ezmesi ve Lokumları, tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için özel konseptlerde farklı seçenekler hazırladı.

“Kırmızı ve kalpli ürünler kullanıyoruz”

Edirne'de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi tezgahlar, kırmızının ve kalbin uyumuyla renklendi. Mağaza satış temsilcisi Yaren Gürbüz, “14 Şubat kendini belli etmeye başladı. Sevgililer Günü konseptine uygun olarak mağazalarımızda daha fazla kırmızı ve kalpli ürünler kullanıyoruz” dedi. Edirneliler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken vitrinimiz ve ürünlerimiz ile fark oluşturmak için gayret ediyoruz” dedi.

“Çikolatanın üstüne isimlerini yazıyoruz”

Gürbüz, “14 Şubat'ı temsilen kalpli kutular hazırladık. Kişiselleştirilmiş ürünler Sevgililer Günü'ne özel kutularında satışa hazır. Çikolataların üstlerine çiftlerimizin isimlerini yazabiliyoruz, yıldönümleri, özel tarihlerini veya istediklerini yazabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarihi lezzetleri de çikolatayla kapladık”

Edirne'nin tarihi lezzetlerini de çikolata ile buluşturduklarını anlatan Gürbüz, “Badem ezmesi, duble fıstıklı lokum ve kavala kurabiyesini çikolatayla buluşturduk. Genelde nişanlanacak, evlenecek çiftler daha çok rağbet gösteriyor bu lezzetlere. Çikolata, aşk ve sevgi denince vazgeçilmez oluyor. Bizler de şimdiden 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyoruz” dedi.