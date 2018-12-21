İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 88.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla anma törenleri gerçekleştirildi.


Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir dizi törenler düzenlendi. İlk program, Edirne İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortej ile başladı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde protokol üyeleri Atatürk Anıtı önüne geldi.


Anıta çelenk sunumunun ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve protokol üyeleri, Edirne Belediye binasında bulunan ve kente geldiğinde Atatürk'ün kaldığı odayı ziyaret etti.


Anma etkinlikleri Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programlarla devam etti. Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün kente gelişiyle ilgili sunumlar yaptı.


Öğrenciler, Türk bayrağını öptükten sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teslim etti. Ay yıldızlı bayrağı öperek teslim alan Canalp ise bayrağın yüce Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.