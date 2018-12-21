Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla anma törenleri gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir dizi törenler düzenlendi. İlk program, Edirne İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortej ile başladı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde protokol üyeleri Atatürk Anıtı önüne geldi.

Anıta çelenk sunumunun ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve protokol üyeleri, Edirne Belediye binasında bulunan ve kente geldiğinde Atatürk'ün kaldığı odayı ziyaret etti.

Anma etkinlikleri Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programlarla devam etti. Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün kente gelişiyle ilgili sunumlar yaptı.

Öğrenciler, Türk bayrağını öptükten sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teslim etti. Ay yıldızlı bayrağı öperek teslim alan Canalp ise bayrağın yüce Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.