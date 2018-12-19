Atıklar, tıp kitabına dönüştü

sınıf öğrencisi Selin Can'ın girişimleriyle kurulan Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu'nun topladıkları atık materyaller, üniversiteye tıp kitabı kazandırdı.

sınıf öğrencisi Selin Can'ın girişimleriyle kurulan Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu örnek bir davranışa imza attı. ‘Artık temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz' diyen öğrencilere, Edirne Belediyesinden destek istedi. Öğrencilerin talebi üzerine Trakya Üniversitesi Ratip Kazancigil Amfisi'ne geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Burada toplanan geri dönüşüm materyallerinin karşılığında öğrencilere tıp kitabı hediye edildi.

sınıf öğrencisi Selin Can'a kitapları Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ile Muratlı Geri Dönüşüm Genel Müdürü Şevket Koç takdim etti.

Katkılarından dolayı Edirne Belediyesine teşekkürlerini sunan Selin Can, "Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu'nu kurduk. Şu an 110'a yakın katılımcımız var. Amacımız geri dönüşüm materyalleri ile kitaplıkların oluşturulması ve atıklarımızı geri kazandırmak. Biz artık tertemiz bir çevre istiyoruz. Edirne Belediyesinin destekleriyle bir çözüme ulaştık" diye konuştu.

Öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı kutlayan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi olarak çevreci projeleri her zaman destekliyoruz. Arkadaşlarımız bize ulaştı. Bizler de üniversitedeki bu genç arkadaşlarımızın duyarlı projesi için onlara geri dönüşüm kutuları hediye ettik. Ratip Kazancigil Amfisi'ne yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla atıklar geri kazanıldı. Öğrencilerimiz bu atıkları doğaya tekrar geri kazandırarak aynı zamanda da oldukça pahalı olan bu tıp kitaplarını da okullarına kazandırmış oldu. Ratip Kazancigil Amfisi'ne bir kütüphane kurarak, öğrencilerimizi bu konuda desteklemeye devam edeceğiz. Çöp atılmaz toplanır. Çöpü azaltarak dünyamızı koruyabiliriz" dedi.

Muratlı Geri Dönüşüm Genel Müdürü Şevket Koç ise, "Sıfır Atık Projesi'yle ilgili arkadaşların çabalarına biz de kayıtsız kalmak istemedik. Kendilerine bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.