Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'de ördek avında kullanılan resmi plakalı güme (avcı kulübesi), kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde av sezonunun başlamasıyla birlikte resmi müracaatlarını yapıp plakalarını alan avcılar, ördek avı için kullandıkları plakalı resmi gümeleri avlak alanlara atmaya başladı. Sultanköy'de uzun yıllardır avcılık yapan Serkan Seçkin'in resmi plakalı gümesi, belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Serkan Seçkin şunları kaydetti:

“Av sezonunun başlamasıyla birlikte resmi plakalı gümemizi Sultanköy Ovamızda daha önceden belirlediğimiz Balaban Avlağı'na attık. Yeni sezon için son hazırlıkları yaptık gümemizi yerinde görmek için dolaşmaya gittik ve bir de baktık ki güme yakılmış. Biz de görünce şaşırdık, kimseyle de bir problemimiz yok. Uzun yıllardır aynı yerde avlanıyoruz. Gümemiz resmi plakalı. Bunu yapan insan olamaz. Bir insanın malına zarar vermek doğru bir şey değil. Şu an itibariyle adli süreç başlattım. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, gerekli yerlere müracaat ettim."