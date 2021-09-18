İhlas Haber Ajansı

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Avcılık denetimlerinde 12 adet vurulmuş bıldırcın bulundu

Edirne’nin Enez ilçesinde DKMP ekiplerince yapılan denetimlerde 5 adet teyp, 3 tüfek ve 12 adet vurulmuş bıldırcına el konulurken, 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde DKMP ekiplerince yapılan denetimlerde 5 adet teyp, 3 tüfek ve 12 adet vurulmuş bıldırcına el konulurken, 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Edirne'nin Enez ilçesinde yapılan denetimlerde 5 adet teyp, 3 tüfeğe ve 12 adet vurulmuş bıldırcına el konuldu. Ayrıca yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 4 avcıya idari yaptırım uygulandı.

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