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Ayakkabı kutusundan 500 yıllık tarihi el yazması İncil çıktı

Edirne’de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir aracın bagajında bulunan ayakkabı kutusu içerisinde yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 adet el yazması İncil ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir aracın bagajında bulunan ayakkabı kutusu içerisinde yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 adet el yazması İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uzunköprü Malkoç Köyünde icra edilen operasyonda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında ayakkabı kutusu içerisinde yaklaşık 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve el yazması (2) adet İncil ele geçirilerek, el konuldu.


Olaya karışan 3 şüpheli şahıs, tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen İnciller incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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