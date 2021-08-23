Ayçiçeği üreticisinin fiyat beklentisi

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe ziraat odası başkanlarının da katıldığı toplantıda konulan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, ayçiçeği alım fiyatının 40 yağ oranlı üründe, kilogram başına 6 lira olmasını beklediklerini belirtti.

Ayçiçeği fiyatlarındaki belirsizliğin üreticiyi tedirgin ettiğini vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, girdi fiyatları göz önüne alınarak ayçiçeği alım fiyatının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Beklenti karşılanmazsa ham yağ açığı artabilir”

Ayçiçeği alım fiyatlarının kilogramda 6 lira olmasının, gelecek yıl tekrar ayçiçeği ekimini cazip hale getireceğinin ziraat odaları tarafından öngörüldüğünü aktaran Darcan, çiftçinin, ayçiçeği fiyatlarındaki beklentisinin karşılanmaması durumunda gelecek yıl kanola ekimine yöneleceğini, ekim alanı azalan ayçiçeği ile birlikte gelecek sezon bitkisel ham yağ açığının daha da artacağını savundu.

“Geç ekilen yerlerde durum iç açıcı değil”

Edirne'de erken ekilen bölgelerde hasada başlandığını ve verimin iyi olduğunu belirten Arabacı, geç ekilen yerlerde ise durumun iç açıcı olmadığına değindi. Fiyatlar konusunda gerekli müdahalenin yapılması gerektiğine vurgu yapan Arabacı, "Geçtiğimiz yıllarda hasat döneminde uygulanan gümrük vergisinin bir an önce bakanlığımızın müdahalesiyle devreye sokulup, üreticilerimizin ezdirilmemesini bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda bu haberi alırız. Bakanlığımız gerekli müdahaleyi yapar ve gümrük vergisini belirli bir miktar artırırsa üreticilerimizin fiyat beklentisini karşılayacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

“Küresel iklim değişikliği en çok ayçiçeğini etkiledi”

Bu yıl 40-45 dereceye varan hava sıcaklıklarının yağ oranlarının düşmesine sebep olduğunu belirten Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, küresel iklim değişikliğinin, gıda fiyatları içinde en çok ayçiçeğini etkilediğini vurguladı.

Bu yıl verimlerin düştüğünün göz önüne alınması gerektiğini aktaran Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç ise fiyat belirlemesinin de bunlara bakılarak yapılması gerektiğine değindi.