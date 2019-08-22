Ayşe Asma, Dünya Takımlar Şampiyonası'na katılacak

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek olan Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası'nda, Ayşe Asma ülkemizi temsil edecek iki bayan sporcudan biri oldu.

Türkiye Tekvando Milli Takımı forması ile ÇİN'in WUXİ kentinde yapılacak olan turnuvaya iki bayan ve iki erkek sporcudan oluşan milli takımımızda Ayşe Asma'nın da yer aldığı öğrenildi.

“Ülkem adına madalya ile döneceğim”

Çin'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılan iki bayan sporcudan birisi Ayşe Asma oldu. Asma milli formayı giymekten büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Asma, “Yapılacak olan takımlar şampiyonasında müsabaka içerisinde dövüşen kişiler sürekli değişecek ve takım sporcuların aldıkları toplam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Burada takım içerisinde yer alan iki bayan sporcudan biri olmak benim için gurur verici. Takımdaki her bireyin performansı sonucu etkileyeceğinden herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum. Ben de takım içerisinde bana düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için mücadele vereceğim. İnşallah ülkemize iyi sonuçlar alarak döneceğiz. Diğer taraftan geçen yılı da sayarsak bu benim takımlar Dünya Şampiyonası'na ikinci katılışım ve ben biliyorum ki buralar ana hedefe giden yolda sadece birer basamak. Ana hedef tüm sporcu ve antrenörlerde olduğu gibi bizde de olimpiyat. İnşallah bir gün o hedefi de gerçekleştireceğimize inanıyorum.”