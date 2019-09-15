Bağ bozumuna davullu zurnalı kutlama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bu yıl bağ bozumu şenliğine davullar ve zurnalar eşliğinde traktörler ile gidildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bu yıl bağbozumu şenliğine davullar ve zurnalar eşliğinde traktörlerle gidildi. Yöresel kıyafetler giyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, daha sonra traktöre binerek üzüm bağlarına gitti. Başkan Özlem Becan burada yaptığı konuşmada, "Yeniköy bağ bozumu şenlikleri geleneği çok uzun yıllara dayanıyor. Bugün Yeniköy bağ bozumu şenliğini hayata geçirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bağcılık Yeniköy halkının en önemli geçim kaynağı"

Becan, Yeniköy Mahalle halkının en önemli geçim kaynağının bağcılık olduğunu ve ününün Avrupa'ya dayandığını söyledi. Becan, “Bağcılık Yeniköy halkının en önemli geçim kaynağı olmasının yanı sıra ünü Türkiye'ye yayılmış, Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar yayılmış. Festivalin amacı ekonomik olarak Yeniköy halkına katkı sağlamak bizim daha önemli bir amacımız vardır. Alevi Bektaşi kültürünün o hoşgörülü bilge bakış açısını özümsemek, ilkeleştirmek, iyiliği, hoşgörülülüğü daha fazla yaygınlaştırmak adına bugün bir arada bulunuyoruz” dedi.

Belediye başkanı Özlem Becan yöresel kıyafetler ile papazkarası cinsi üzümleri toplayarak bağ bozumunu gerçekleştirdi.