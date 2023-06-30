Bakan Bolat, İpsala Sınır Kapısını ziyaret etti

Kurban Bayramı münasebetiyle eşinin memleketi olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bayram ziyareti gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne'ye gelerek İpsala Gümrük Kapısını ziyaret etti. Burada personeller ile bayramlaşan Bolat, personellerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a İpsala Gümrük Kapısı ve genel işleyiş ile ilgili bir sunum yapıldı. Bakan Bolat çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bolat, "Edirne İpsala Gümrük Kapımızda bakanlığımız personeliyle bir araya gelerek bayramlaştık. Bu çok önemli görevi yerine getirmekte olan kıymetli gümrük personelimize özverileri ve çalışkanlıklarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.