Bakan Kirişçi “geçit vermeyeceğiz” diyerek açıkladı, tüm çiftçileri ilgilendiriyor

Dr. Vahit Kirişçi, un, yağ ve şeker üretimine çok önem verildiğini belirterek, tarlası olanların istediğini ekme devrinin kapandığını söyledi. Sözleşmeli üretim modelinin hayata geçeceğini duyuran Kirişçi, “Bu sene patates ve soğan para etti, hepimiz patatese ve soğana yüklenelim. Böyle bir uygulamaya artık geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Edirne Ticaret Borsasında gerçekleştirilen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan Dr. Vahit Kirişçi, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de nüfusun ve gelen turist sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Kirişçi, gıdanın önemine değindi. Üretimde planlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kirişçi, tarlanız var istediğinizi ekip dikme devri kapanacak. Toprağın ekolojisine, iklimin yapısına ve bölge planlamasına göre üretim planlaması yaparak kamudan izin alan bir üretici profili ortaya çıkaracağız. Önceliğimiz, un, yağ ve şeker diyoruz. Un için hububata, yağ için yağlı tohumlara ve şeker içinde şeker pancarına atıfta bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözleşmeli üretim modeli TBMM'ye sunulacak

Bakan Kirişçi, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Önemli konulardan bir diğeri sözleşmeli üretim. Bu sene patates ve soğan para etti, hepimiz patatese ve soğana yüklenelim. Böyle bir uygulamaya artık geçit vermeyeceğiz. Şeker pancarında uygulanan modelin daha ötesinde bir modeli hayata geçireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve Milletvekillerimize sunacağız. Sözleşmeli model olmazsa olmazımız.”

Boş araziler üretimde kullanılacak

2 yıldan fazla boş kalan arazilerin tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Bakan Kirişçi, “2 yıldan fazla boş duran arazilerde kamu olarak ‘mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını ayıracağız. Mülke dokunamayız anayasal bir hak, fakat arazinin boş kalmaması için tarımsal faaliyette bulunanlara kiraya vereceğiz. Kira bedelini de kişilere ödeyeceğiz” dedi.