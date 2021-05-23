Bakan Mila Carovska, Edirne'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendi

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi'nin teknopark ile ilgili bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve ikili iş birliklerini görüşmek üzere geldikleri Edirne'de tarihi ve doğal güzelliklerden çok etkilendiler.

Trakya Üniversitesi heyetinin geçtiğimiz aylarda Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska'yı ziyaret etmesinin ardından iadeiziyarette bulunan Bakan Carovska, Rektörlük makamında Rektör Prof. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Arafat Şabani, Eğitim Politikaları Danışmanı ve Önceki Dönem Çalışma, Sosyal Politikalar Bakan Vekili Gönül Bayraktar ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

İki heyet ilk olarak Rektörlük binasında bir araya gelirken ziyarette Trakya Üniversitesi'nin tecrübeleri doğrultusunda Kuzey Makedonya'da kurulması planlanan teknopark, akreditasyon, akademik etkinlik ve iş birlikleri, değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi konular görüşüldü. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bakan Mila Carovska ve beraberindeki heyeti Edirne'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgiler paylaştı.

"Kuzey Makedonya'ya kalkınma hamlesine değer katacak destekler sağlayabiliriz"

Trakya Üniversitesi'nin bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ulusal ve uluslararası birçok iş birliğine ve önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve uzmanlığı Balkanlar. Bu kapsamda dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya'nın da ülkemiz ve üniversitemiz için çok özel bir yeri var. Sahip olduğumuz birikim ve tecrübeyi, birçok Balkan ülkesi ile olduğu gibi Kuzey Makedonya ile de paylaşmayı sürdürüyoruz. Eğitim, sağlık, teknopark başta olmak üzere her konuda ortak çalışmalar yürütebileceğimiz bir zemin mevcut. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Makedonya'ya çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret sırasında değerli dostumuz, Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ile bir araya gelerek ülkelerine kurulmasını önerdiğimiz teknopark konusundaki ön değerlendirmemizi gerçekleştirmiştik. Bugün de kendilerini Edirne'de ağırlamaktan, gerek üniversitemizin olanaklarını gerekse Teknoparkımızda hayata geçirilen çalışmaları kendilerine anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Kuzey Makedonya'ya kalkınma hamlesine değer katacak destekler sağlayabiliriz. Bununla birlikte üniversite olarak Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'deki farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesi konusunda da bir köprü vazifesi üstlenebilir, Dış İşleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA gibi kurumlardan destek sağlayabiliriz. Bu yakın ilişkilerin, önümüzdeki günlerde, teknopark başta olmak üzere çok verimli iş birliklerini beraberinde getireceğine gönülden inanıyoruz” dedi.

“Karşılıklı işbirliği ve tecrübe aktarımı bizler için değerli”

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska da Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar'a yönelik çalışmaları ve bu alandaki uzmanlığı ile bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Bakan Mila Carovska, “Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya'daki birçok üniversite ile yakın ilişki içerisinde. Ayrıca eğitim için Kuzey Makedonya'dan Trakya Üniversitesi'ne gelen çok sayıda öğrencimiz mevcut. Karşılıklı yardımlaşma ile tecrübe aktarımı konusunda Trakya Üniversitesi'nin ülkemize çok şey katacağına inanıyoruz. Özellikle Teknopark konusundaki deneyimleri bizler için yol gösterici nitelikte. Bu verimli modeli ülkemize taşımak için Trakya Üniversitesi'nin bize sunduğu öneriler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Ülkemize döndüğümüzde bu konudaki projelerimizi ve çalışma takvimimizi Başbakanımıza da aktararak hızlı bir şekilde yol almak istiyoruz. Sıcak karşılamaları ve nazik ev sahiplikleri için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere tüm Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Görüşmelerin ardından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'ndeki Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret müzelerinin yanı sıra Karaağaç Kampüsü de ziyaret edildi. Edirne'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini belirten Bakan Mila Carovska, Trakya Üniversitesi'nin bu önemli kültürel değerlere sahip çıkmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonyalı heyet, Vali Ekrem Canalp'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Selimiye Camii ziyareti sonrası Edirne'den ayrıldı.