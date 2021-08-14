Bakan Muş: "İhracatımız, 200 milyar dolara yükseldi"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız, 200 milyar dolara yükseldi. İhracatın önemli bir kısmı Edirne'den yapılıyor" dedi.

Bakan Muş, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Partililere seslenen Muş, yapım aşamasındaki yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Edirne'nin batıya açılan kapı olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın önemli bir kısmının buradan yapıldığını aktardı. Edirne'yi daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade eden Bakan Muş, "Merkezi hükümet olarak çok ciddi yatırımları kente kazandırdık. Yapılan yatırımlar sayesinde Edirne, ismine yakışır şekilde yıldız gibi parlayacak. Çünkü burası tarih şehri. Geçmişte Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirler günümüzde de oldukça öneme sahiptir" diye konuştu.

Türkiye'deki insanların iş yapma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Bakan Muş, “Tarihte ilk defa 200 milyar dolar ihracat yaptık. Edirne ziyaretimizin arkasında da bu yatıyor. Sınır kapılarımızdaki işleyişi yerinde incelemek için geldik. Edirne'den Avrupa'ya çok ciddi bir sevkiyat var. Bizim ihracatımızın yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Dolayısıyla burası bizim için çok önemlidir. Bu 200 milyar dolar yılsonunda çok daha farklı noktalara taşınacaktır. Önümüzdeki yıl bunu yukarılara taşıma hedefindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin geleceği parlak"

"Pandemi ve afetler yaşanmamış olsaydı bizim turizm gelirlerimiz bugün konuştuklarımızın 2 katından fazla olacaktı" diyen Bakan Muş, "2023 tarihinde turizm hedeflerimiz 65 milyar dolardı. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Geleceğimiz aydınlıktır. Kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna ülkemiz taşınıyor. Sağlık turizminde ciddi hedeflerimiz var. Ülkemizde okumak için gelen birçok vatandaş var. Türkiye Avrupa Birliği hedeflerini koruyor. Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak için gereken adımlarımızı atıyoruz. Burada karşılaştığımız bazı çifte standartlar var. Avrupa Birliği'ndeki muhataplarımızdan da daha adil olmalarını bekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden Avrupa Birliği de kazançlı çıkacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.