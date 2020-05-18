İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakanlığın ‘kan bağışı' çağrısında Edirne'den büyük destek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER’in "İyilik Kanında Var" sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne’de bulunan İmam Hatip Okulları’nın desteği çığ gibi büyüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER'in "İyilik Kanında Var" sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okulları'nın desteği çığ gibi büyüyor.


Bakanlığın, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kızılay ve ÖNDER'in #iyilikkanımızdavar sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okulları'nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinin desteği çığ gibi büyüyor.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kızılay ve ÖNDER'in "İyilik Kanında Var" sloganı ile başlattığı çağrıya Edirne'de bulunan İmam Hatip Okullarının yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinin desteği çığ gibi büyüyor.


İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, kan bağışı yapılan merkezi ziyaret ederek, kan bağışında bulunup, kampanyaya destek oldu. Arpacı, içerisinde bulunulan süreçte kan bağışının önemine değinerek, kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.