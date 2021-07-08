Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sevilen simalarından, 652. ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban, Trakya Üniversitesi'nde sürdürdükleri yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet coşkusu yaşadılar.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan Balaban kardeşler diplomalarını, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektör Yardımcısı ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer'den aldı.

Başpehlivanlık kontenjanından Trakya Üniversitesinin ilk öğrencileri olan ve eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazanan Balaban kardeşler, eğitimlerini doktora düzeyinde de devam ettirmek istediklerini dile getirerek kendilerine ve ata sporu yağlı güreşe hayatını adayan sporculara verdikleri desteklerden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve şahsında bütün Trakya Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti. Adı Kırkpınar olan bir okuldan mezun olmanın ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu sözlerine ekleyen kardeşler, akademide yer almak istediklerini ifade ederek bu sporu bilimsel yöntem ve metotlarla da ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Güreşin felsefesi olan bir spor olduğunu belirten Rektör Yardımcısı ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İsmail ve Turan Balaban'a eğitimlerini devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de ilk defa Trakya Üniversitesi tarafından pehlivanlara sağlanan akademik eğitim imkanının ilk meyvelerinin İsmail ve Turan Balaban olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Kendilerinin Kırkpınar haftasında mezun olmalarının hoş bir tevafuk olduğu inancındayım. Balaban kardeşler hem çayırdan hem de artık akademiden yetişmiş bireyler olarak 660 yıllık bir geleneğin temsilcisi olarak bu mirası geleceğe taşıyacaklar. Kendilerinin doktoraya da Trakya Üniversitesi çatısı altında devam etmelerini temenni ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, şampiyon sporculara diplomalarını takdim ederek onların mezuniyet heyecanını paylaştı.

Törende, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Levent Doğan, 2003 Kırkpınar başpehlivanı, olimpiyat ikincisi ve Avrupa şampiyonu Kenan Şimşek ile gönüllü spor elçisi Yavuz Sönmez yer aldı.